Gewerkschaften Höhere Löhne im Elektrohandwerk

Rund 21.500 Beschäftigte des Elektrohandwerks in mehr als 2300 Betrieben in Rheinland-Pfalz bekommen mehr Geld. Ab August 2024 sollen die Löhne um 6,2 Prozent und ab Juli 2025 um weitere 4,5 Prozent steigen, wie die IG Metall Trier am Dienstag mitteilte. Der Abschluss habe eine Laufzeit bis Ende November 2026.