später lesen Höhere Personalkosten drücken Ergebnis der Hornbach-Gruppe Teilen

Twittern

Teilen



Die Einstellung neuer Mitarbeiter und höhere Sachkosten haben das Ergebnis der Hornbach-Gruppe im Geschäftsjahr 2018/19 (bis Februar 2019) nach vorläufigen Zahlen deutlich gedrückt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei rund 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße mitteilte. dpa