Höheres Bußgeld bei Verstößen gegen Corona-Regeln

Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Mainz Bei der Missachtung von Corona-Regeln sind in Rheinland-Pfalz höhere Bußgelder fällig. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss beispielsweise nun 50 Euro bezahlen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mit.

Zuvor galt die Empfehlung von zehn Euro. Verstöße gegen die Quarantänepflicht können jetzt 1000 Euro kosten. Das gilt auch für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht rechtzeitig bei ihrem Gesundheitsamt melden. Genauso teuer kann es werden, wenn gegen die Kontakterfassung von Menschen verstoßen wird - sei es in der Gastronomie oder bei Versammlungen. 1000 Euro werden auch fällig, wenn gegen die Personenbegrenzung verstoßen wird - etwa in Geschäften - oder wenn die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen unterlassen werden.

Wer einen Club oder eine Diskothek öffnet oder ein Volksfest organisiert, muss mit bis zu 5000 Euro rechnen. Der neue Bußgeldkatalog sieht auch vor, dass jeder Gast in der Hotellerie, der weder reserviert, noch sich anmeldet 50 Euro bezahlen muss, die Betriebsinhaber sogar 500 Euro.

Arbeitgeber, die gegen die besonderen gruppenbezogenen Regelungen etwa bei Saisonarbeitskräften verstoßen, können mit 2500 Euro zur Kasse gebeten werden. Dazu gehört etwa der Verstoß gegen die Regelung: „Zimmer dürfen nur mit höchstens der halben sonst üblichen Belegungskapazität belegt werden“.