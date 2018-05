später lesen Hörl bringt Arbeiter in Hütte zurück: 100 Figuren aufgebaut FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Die Hüttenarbeiter sind wieder da: 100 Arbeiter-Figuren aus Kunststoff hat der Nürnberger Konzeptkünstler Ottmar Hörl im Weltkulturerbe Völklinger Hütte aufgestellt. „Sie erinnern in kreativer und emotionaler Weise an die Menschen, die in der Völklinger Hütte gearbeitet haben“, sagte der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Meinrad Maria Grewenig, zum Start am Dienstag. Die 1,10 Meter großen Figuren in Orange, Gold und Grau hat Hörl über das gesamte Hüttengelände verteilt, das 1986 stillgelegt worden war. dpa