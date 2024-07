Technofestival Hoffen auf gutes Wetter und spontane Besucher bei Nature One

Kurz vor dem Start des Technofestivals Nature One (1.-4. August) hofft der Veranstalter auf spontane Besucher und Besucherinnen. Oliver Vordemvenne vom Veranstalter I-Motion sagte, es würden wieder in etwa so viele Besucher erwartet wie im vergangenen Jahr - also deutlich über 50.000. Wie viele es werden, lasse sich jetzt noch nicht genau abschätzen. „Weil es schon eine Tendenz beim Teil der Gäste gibt, die Tickets immer später zu kaufen, dann auch abhängig vom Wetter und der Wettervorhersage.“ Wie viele Tickets bislang verkauft wurden, ist nicht bekannt.