Fußball Hoffenheim gewinnt Test gegen Elversberg

Hoffenheim bestreitet am 30. Juli im Rahmen des Trainingslagers in Kitzbühel sein nächstes Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City. Elversberg probt am kommenden Samstag (14.00 Uhr) in einem letzten Test gegen Viktoria Köln, ehe die Saarländer am 3. August beim 1. FC Magdeburg in die Zweitliga-Saison starten.