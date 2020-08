Hoffenheim mit zwei Siegen im Doppel-Test gegen Mainz 05

Torhüter Oliver Baumann von Hoffenheim. Foto: Marius Becker/dpa-Pool/dpa/Archivbild

Zuzenhausen Die TSG 1899 Hoffenheim hat im Doppel-Test gegen den FSV Mainz 05 zwei knappe Siege gefeiert. Im Duell der beiden Fußball-Bundesligisten setzten sich die Kraichgauer am Samstag jeweils mit 2:1 durch. In der ersten Partie brachte Jean-Philippe Mateta die Mainzer in der 51. Minute in Führung, doch Stefan Posch (54.) und Robert Skov (64.) drehten die Partie zugunsten der TSG.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa