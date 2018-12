später lesen Hoffenheim zum Jahresabschluss mit Remis gegen Mainz FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich im abschließenden Bundesligaspiel des Jahres mit dem sechsten Unentschieden in Serie begnügen müssen. Am Tag vor Heiligabend kam die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den FSV Mainz 05 hinaus und verabschiedete sich als Tabellensiebter in die Winterpause. dpa