Rettung vor dem Aus Hoffnungsschimmer für Kloster Himmerod: Bekannter Unternehmer hat hochfliegende Pläne für Abtei

Für das von fast allen Ordensleuten verlassene Kloster Himmerod in der Eifel gibt es einen Hoffnungsschimmer. Der Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler will die zwischen Wittlich und Bitburg gelegene ehemalige Zisterzienserabtei übernehmen und zu einem Gästehaus umbauen. Das bestätigte der 76-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Noch ist der Deal mit dem Verein Kloster Himmerod zwar nicht in trockenen Tüchern. Aber „es sieht nicht schlecht aus“, blickt Wolfgang Scheidtweiler hoffnungsfroh in die Zukunft.