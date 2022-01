Bildung : Neue Corona-Regeln für Schulen: Nur noch infizierte Schüler müssen in Quarantäne und mehr Corona-Tests (Update)

Die Zahl der Corona infizierten Schüler steigt weiter rasant an. Foto: dpa Foto: dpa/Peter Kneffel

Trier/Mainz Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Schüler erreicht jeden Tag einen neuen Höchststand. Trotzdem will Rheinland-Pfalz – anders als Berlin – an der Präsenzpflicht in den Schulen festhalten. Allerdings soll es eine Änderung bei den Quarantäneregeln für Kitas und Schulen geben.