später lesen Hohe Schaden bei Feuer in Flaschengroßhandlung FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand in einer Lagerhalle in Kirrweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache seien palettierte Glasflaschen in einer Flaschengroßhandlung in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei in Edenkoben. dpa