ADAC Hohe Staugefahr zum Herbstferienbeginn in Rheinland-Pfalz

Zeitgleich mit Rheinland-Pfalz starten auch in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie in Teilen der Niederlande die Herbstferien, wie der ADAC warnte. In Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern enden sie zudem. „Auf den wichtigsten Urlauberautobahnen wird es abschnittsweise nur im Schritttempo vorangehen“, hieß es weiter. Mit längsten Staus rechnet der ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag.