Vermutlich durch Silvesterböller ist in Neuwied ein Radlader in Brand geraten. Das hätten Ermittlungen nach dem Vorfall am vergangenen Mittwoch ergeben, teilte die Polizei am Montag mit. An dem Radlader im Stadtteil Heddesdorf entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro. dpa