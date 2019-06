Hoher Sachschaden bei Brand in Pirmasens

Pirmasens Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Pirmasens hat einen hohen Sachschaden verursacht. Bei dem Brand entstand am Donnerstagabend nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 250 000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

