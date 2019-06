Hoher Sachschaden bei Unfall mit Weinbergstraktor

Ein Weinbergstraktor steht auf einem Feld. Foto: Andrea Löbbecke/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Beim Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Transporter in den Weinbergen bei Neustadt an der Weinstraße sind beide Fahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei entstand bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen ein Schaden von insgesamt rund 100 000 Euro.

Ein ortsansässiger 34 Jahre alter Winzer habe von der Landestraße 540 zwischen den Ortsteilen Duttweiler und Lachen mit seinem Weinbergstraktor nach links in einen Feldweg abbiegen wollen. Den Angaben zufolge überholte ihn in diesem Moment der 27 Jahre alte Fahrer des Transporters. Er prallte mit seinem Wagen so heftig an eine Seite des Treckers, dass dieser umfiel. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.