Hoher Sachschaden nach Brand in Bürogebäude

Ein Sachschaden von geschätzt 150 000 Euro ist bei einem Feuer in einem Bürohaus in Zweibrücken entstanden. Ein Passant hatte am Montagmorgen die Rettungskräfte verständigt, wie die Polizei mitteilte. dpa