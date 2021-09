Hoher Schaden bei Brand in Fabrik: Niemand verletzt

Ludwigshafen Der Brand in einem Fabrikgebäude führt in Ludwigshafen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Es entwickelt sich starker Rauch, eine größere Gefahr für die Bevölkerung soll aber nicht bestanden haben.

Bei einem Brand in einem Düngemittelbetrieb in Ludwigshafen ist ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten nahmen Ermittlungen zur Ursache auf. Das Unternehmen stellt mineralische Düngemittel her.