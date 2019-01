später lesen Hoher Schaden bei Brand in saarländischer Ortschaft Bous FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der der saarländischen Ortschaft Bous ist in der Silvesternacht ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Die Feuerwehr musste nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht ausrücken, um die Flammen im Dachgeschoss zu löschen. dpa