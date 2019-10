Hoher Schaden nach Gaststätten-Brand: Brandstiftung vermutet

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa.

Riegelsberg Vermutlich durch Brandstiftung ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Feuer in einer Gaststätte in Riegelsberg ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Nach Angaben der Polizei in Völklingen liegen keine Hinweise darauf vor, dass ein technischer Defekt zu dem Feuer des Wirtshauses geführt haben könnte.

