Beim Brand einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes im Westerwald ist ein Schaden von über 300 000 Euro entstanden. Das Feuer am Ortsrand von Weidenhahn brach aus unbekannter Ursache in der Nacht auf Sonntag aus, wie die Polizei in Montabaur mitteilte. dpa