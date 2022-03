Freizeit : Sommersaison im Holiday Park steht kurz bevor: Wann es losgeht und was 2022 anders wird

Haßloch Der größte Freizeitpark in Rheinland-Pfalz startet Anfang April in die Sommersaison. Wer eine Jahreskarte hat, kommt etwas früher rein. Auf eine traditionsreiche Attraktion müssen die Besucher ab jetzt verzichten.

Wann ist 2022 die Eröffnung im Holiday Park?

Der Startschuss für die Sommersaison fällt am 2. April. An diesem Termin geht es zunächst los mit dem „Season Kick-Off 2022“. Ein solches Event hat 2019 zum ersten Mal stattgefunden, musste dann aber in den vergangenen Jahren ausfallen. An diesem Tag können Inhaber einer Jahreskarte, Bürgerkarte, Plopsa FunCard oder Plopsa GoldCard teilnehmen. Es ist eine Online-Voranmeldung notwendig. Für alle anderen Gäste kann der Spaß im Holiday Park schon einen Tag später am 3. April wieder beginnen.