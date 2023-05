Wie der Holocaust die Nachkommen berührt Warum meine Ur-Oma in Wien sterben musste - Unsere Reporterin forscht in ihrer Vergangenheit

Trier/Wien · Eine Offenbarung trifft mich spät in meinem Leben: Ich habe jüdische Vorfahren. Was mit ihnen passiert ist – ob sie von den Nazis deportiert wurden oder sie sich retten konnten – weiß ich nicht. Also tauche ich ab in die Vergangenheit und entdecke unvorstellbare Zusammenhänge.

07.05.2023, 10:42 Uhr

Ernestine (Erna) Katharina Franziska mit Sohn Ernst Julius Hugo. Das Foto ist undatiert, stammt aber wahrscheinlich aus dem Jahr 1918 oder 1919. Ernst starb 1942 in russischer Gefangenschaft in Sibirien. Foto: Privat/Verona Kerl

Ernestine (Erna) Katharina Franziska Kerl, Mädchenname Weihsl, geboren 1891 in Eger (Böhmen). Meine Urgroßmutter. Zwei Monate, nachdem ihr Mann Hugo seinen letzten Atemzug getan hatte, wollte auch sie nicht mehr leben. In ihrer Sterbeurkunde ist dokumentiert, dass sie am 21. November 1939 im Allgemeinen Krankenhaus in Wien um 23.15 Uhr verschied. Todesursache: Leuchtgasvergiftung. Selbstmord.