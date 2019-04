später lesen Holzhäuser auf Campingplatz ausgebrannt: Hoher Schaden Teilen

Auf einem Campingplatz im Kreis Cochem-Zell haben am Ostermontag mehrere unbewohnte Holzhäuser gebrannt. Bei dem Brand in der Nähe der Gemeinde Landkern seien fünf Häuser zerstört und drei weitere beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. dpa