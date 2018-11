später lesen Holzofen explodiert in Wohnung: Eltern und Kinder verletzt FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Twittern

Teilen



Ein explodierter Holzofen hat in Rheinland-Pfalz eine Familie in ihrem Wohnzimmer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, saß die fünfköpfige Familie am Samstagabend vor dem Ofen, als der mit einem lauten Knall detonierte. dpa