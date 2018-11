Holzofen explodiert in Wohnung: Eltern und Kinder verletzt

Die Explosion eines Holzofens hat im rheinland-pfälzischen Volxheim eine Familie in ihrem Wohnzimmer verletzt. Die Eltern und ihre drei Kinder saßen vor dem Ofen, als dieser am Samstagabend mit einem lauten Knall detonierte. dpa

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Glassplitter und Ofenteile flogen im Wohnzimmer umher, Holz wurde herausgeschleudert, dichter Rauch machte sich breit. Am schwersten traf es den 14-jährigen Sohn der Familie. Er erlitt nach Angaben der Polizei Schnittwunden an Arm und Bein sowie starke Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Seine Eltern und sein 12 Jahre alter Bruder atmeten ebenfalls giftigen Rauch ein. Der Vater wurde außerdem am Kopf verletzt. Die Eltern und die beiden verletzten Kinder wurden in Krankenhäuser gebracht. Das jüngste Kind kam mit dem Schrecken davon. Es wird zunächst von den Großeltern betreut.

Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot nach Volxheim, das zwischen Mainz und Kaiserslautern liegt.