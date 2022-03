Umwelt und Heizen : Auch der Preis von Holzpellets steigt – Ursachen: Ukraine-Krieg, Corona und deutsche Förderpolitik

Trier Nicht nur die Preise für Öl- und Gas explodieren. Auch Holzpellets sind ganz schön teuer geworden. Gründe gibt es viele. Auch der Ukraine-Krieg spielt eine Rolle.

Georg Herrig aus Grimburg im holzreichen Hochwald würde es sich inzwischen gut überlegen, ob er sich nochmals eine Pellet-Heizung anschafft – oder sein Haus lieber so umbaut, dass eine Wärmepumpe in Frage käme, die er mit selbst produziertem Solarstrom betreibt. Denn nicht nur die Preise für Öl und Gas gehen derzeit durch die Decke. Auch die Preise für Holzpellets sind stark gestiegen – und könnten dies im Laufe des Ukraine-Kriegs weiter tun. Sind doch sowohl die Ukraine als auch Russland große Holzlieferanten.

Solche Sackware verkauft auch ein regionaler Brennstoffhandel. Seit dem Sommer seien die Preise für den 15-Kilo-Sack von 3,60 auf 5,20 Euro gestiegen. Im Moment sei es eng, antwortet der Händler, der anonym bleiben möchte, auf die Frage nach Lieferengpässen. Bestellt sein Unternehmen die Ware doch überwiegend in der Ukraine, in Weißrussland und in Russland. Auch ein großer Prozentsatz der Pellets, die es in den Baumärkten gebe, komme (trotz der deutschen Logos auf den Verpackungen) aus Osteuropa. Er geht davon aus, dass dieser Warenstrom nun ins Stocken gerät und seine Firma sich andernorts nach dem begehrten Energieträger umsehen muss.