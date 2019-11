Homburger Arzt an Saar-Uni: Keine Hinweise auf Missbrauch

Saarbrücken Missbrauchsverdacht gegen einen 2016 gestorbenen Arzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinik des Saarlandes (UKS) in Homburg: Nun hat die Universität des Saarlandes die Studienzeit des Mannes untersucht.

Nach Durchsicht von 24 Aktenordnern gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass er während seiner Zeit an der Universität Missbrauch verübt habe, teilte die Universität am Dienstag in Saarbrücken mit.

Die Saar-Uni hatte nach dem Bekanntwerden der mutmaßlichen Fälle am UKS eine „Task Force“ eingerichtet, um zu prüfen, inwieweit der Mediziner auch im Rahmen seines Studiums und seiner Uni-Laufbahn mit Kindern in Kontakt gekommen sei. Ergebnis: Insgesamt 185 Kinder und Jugendliche hätten als Patienten oder Probanden an Studien teilgenommen, an denen er beteiligt gewesen sei. Der Mann habe von 2003 bis Ende 2009 Medizin an der Universität des Saarlandes studiert und 2010 seine Promotion begonnen, die er aber nicht abschloss.