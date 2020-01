Homosexuelle nach 1945: Die Verfolgung geht weiter

Mainz Die Verfolgung Homosexueller ist am Holocaust-Gedenktag erstmals das Thema der Plenarsitzung des Landtags. Eine beklemmende Erkenntnis: Die Verfolgung von schwulen Männern war mit der Befreiung Deutschlands von der NS-Diktatur noch lange nicht vorbei.

Buchhändler Emil H. aus einer Winzerfamilie in Neustadt/Weinstraße wurde 1938 zwei Jahre in Untersuchungshaft genommen. Ein Verstoß gegen den unter den Nazis verschärften „Schwulen-Paragrafen“ 175 konnte dem Mann aber nicht nachgewiesen werden. Wenige Tage nach seiner Entlassung wurde er auf Befehl der Geheimen Staatspolizei erneut festgenommen und in ein KZ gebracht. Es folgte eine Verurteilung ohne Beweise oder ein Geständnis. „Emil H. starb vermutlich Anfang 1945 im Konzentrationslager.“ So wird sein Schicksal in dem Forschungsbericht „Verfolgung und Diskriminierung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz (1946-1975)“ beschrieben.