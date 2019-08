Honigbiene, Steinhummel und Ackerhummel am meisten gesichtet

Eine Honigbiene fliegt. Foto: Patrick Pleul.

Mainz Am großen Insektenzählen des Naturschutzbundes (Nabu) haben sich in diesem Sommer in Rheinland-Pfalz mehr als 700 Naturfreunde beteiligt. Bei der als „Insektensommer“ bezeichneten Aktion zählten die Freiwilligen in zwei zehntägigen Zeiträumen etwa 3600 Tiere, wie der Nabu am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In ganz Deutschland nahmen etwa 16 300 Insektenfans teil.

Am häufigsten wurde im Juni in Rheinland-Pfalz die westliche Honigbiene mit fast hundert Meldungen und knapp 1850 Exemplaren gesichtet. Am zweitmeisten wurde die Steinhummel gemeldet: Fast 350 einzelne Tiere bei 83 Meldungen zeigten Insektenfans im gleichen Zeitraum an. Im August gingen für die Ackerhummel mit mehr als 250 Exemplaren die meisten Meldungen ein. Die westliche Honigbiene wurde in diesem Zeitraum am zweithäufigsten gemeldet. Diese drei Insektenarten waren auch deutschlandweit die Spitzenreiter.