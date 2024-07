Imkerei Honigernte fällt unterdurchschnittlich aus

Imker in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben in diesem Frühjahr keine gute Honigernte eingefahren. „Das lag an dieser langen Schlechtwetterperiode“, sagte der Leiter des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen, Christoph Otten, der Deutschen Presse-Agentur. Zahlen zur geschätzten Erntemenge sollten in rund zwei Wochen vorliegen. Klar sei aber bereits: „Die Sommerernte fällt besser aus“, sagte er.