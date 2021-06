Sommerserie : Hopfen – das grüne Gold des Prümtals

Holsthum Acht Meter hoch klettern die Pflanzen im einzigen Hopfenanbaugebiet in Rheinland-Pfalz.

Die Sonne scheint, und es ist herrlich grün im Prümtal. Durch die Aue fließt die von Bäumen gesäumte Prüm. Immer wieder wird das Flüsschen von ungewöhnlichen Feldern mit hoch aufragenden Holzpfosten und dazwischen gespannten Drahtseilen gesäumt. Hopfenfelder. Das „grüne Gold“ des Prümtals. Die Pflänzchen, die sich an den Seilen emporwinden, wachsen bis zu 30 Zentimeter am Tag und erreichen eine Höhe von etwa acht Metern. Im Holsthumer Prümtal liegt das einzige Hopfenanbaugebiet in Rheinland-Pfalz.

Die Pflanze mag „nasse Füße und einen warmen Kopf“. Der tiefgründige, fruchtbare und feuchte Talboden sowie die wettergeschützte Lage am Rand des Ferschweiler Plateaus kommen ihr recht. Dass der Hopfen in dieser Gegend so gut gedeiht, ist dem gleichen Ereignis zuzuschreiben, das auch die hübschen Irreler Wasserfälle schuf (ein Abstecher lohnt sich!). Ein eiszeitlicher Fels­sturz hatte Flusswasser zu einem See aufgestaut. Die Ablagerungen dieses Sees sind der nährhafte Boden, in dem der Hopfen seine bis zu sieben Meter tiefen Wurzeln versenkt.