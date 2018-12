später lesen Hornbach verbucht trotz Umsatzwachstums Gewinneinbruch FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Die Baumarktkette Hornbach hat wegen höherer Einkaufspreise und starker Konkurrenz im dritten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. In den drei Monaten bis Ende November verdiente der Gesamtkonzern Hornbach Holding 11,8 Millionen Euro und damit ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor, wie Hornbach am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße mitteilte. dpa