Hotel im Kreis Bad Dürkheim bei Feuer vollständig zerstört

Feuerwehrleute löschen in der Nacht ein Großfeuer in einem Hotel in Kallstadt. Foto: Marco Hanna/Crash 24H News/dpa.

Kallstadt Ein Funke am Zählerkasten löst in einem Hotel in Kallstadt ein Feuer aus. Es entsteht ein Schaden in Millionenhöhe, das Gebäude ist nicht mehr nutzbar.

Bei dem Brand eines Hotels in Kallstadt ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Das Feuer war am Donnerstagabend wohl wegen einer technischen Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Der Brand habe sich den Erkenntnissen eines Brandgutachters zufolge mutmaßlich an einem Funken an der Zuleitung zum Zählerkasten entzündet. Das Feuer breitete sich demnach vom Erdgeschoss aus zum Dach des Hotels aus. Das Gebäude ist nach Angaben des Sprecher nicht mehr nutzbar.

Sechs Mitarbeiter und sieben Gästen, die zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude waren, konnten sich laut Polizei nach draußen retten. Ein Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Gäste wurden nach Angaben eines Sprechers in einer anderen Pension untergebracht.