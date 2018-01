später lesen Hotel-Mitarbeitersuche: Hilfs-Vereinbarung unterzeichnet Teilen

Twittern

Teilen



Für eine neue Hilfe bei der Nachwuchssuche des Hotel- und Gaststättengewerbes in Rheinland-Pfalz ist am Freitag in Mainz eine Vereinbarung unterzeichnet worden. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit. Coaches sollen künftig interessierte Jugendliche über Jobs in Hotels und Gaststätten informieren, sie beim Übergang von der Schule in die Ausbildung begleiten und ihnen dort stets als Ansprechpartner dienen. Abbrüche von Ausbildungen sollen so möglichst vermieden werden. Langfristig geht es bei dem Modell auch darum, Kandidaten für Betriebsnachfolgen fit zu machen. dpa