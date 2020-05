Hotels in Rheinland-Pfalz dürfen wieder öffnen

Mainz Die rund 4000 Hotels in Rheinland-Pfalz dürfen am Montag nach rund acht Wochen wieder öffnen. Der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Gereon Haumann, geht davon aus, dass auch die meisten Häuser spätestens bis Pfingsten wieder Gäste beherbergen werden.

Die Regelungen in Rheinland-Pfalz für die Hotels seien vergleichsweise locker, lobte Haumann. So müssten weder Zimmer ganz frei bleiben, noch sei ein Leerstand zwischen zwei Vermietungen vorgeschrieben. Von 27. Mai an dürften auch die Freibäder in den Hotels wieder öffnen. Die Hallenbäder und Saunen müssten allerdings noch bis 10. Juni geschlossen bleiben. Dies sei problematisch, weil dann viele Gäste wegblieben oder Urlaub in Österreich machten. Haumann forderte, zumindest die Hallenbäder früher zu öffnen.