Hotline für Fieberambulanzen in Rheinland-Pfalz gestartet

Mainz Inzwischen gibt es rund 30 Fieberambulanzen für Tests auf das Coronavirus. Möglicherweise infizierte Menschen sollen vor einem Besuch eine zentrale Hotline anrufen. Das Kabinett will einen Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Krise auf den Weg bringen.

Zur Entlastung der zuletzt völlig überlaufenen zentralen Rufnummer für Patienten mit Corona-Verdacht hat Rheinland-Pfalz am Dienstag eine neue Hotline gestartet. Jeweils zehn Helfer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Mainz und Landau stünden unter der Telefonnummer 0800 99 00 400 rund um die Uhr für Anrufe bereit, sagte Manuel Gonzalez vom DRK-Vorstand Rheinland-Pfalz.

Für das Ersteinschätzungsverfahren wurde nach seinen Angaben eine bestehende Software für den Rettungsdienst angepasst. So kann in einem strukturierten Verfahren anhand der Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) entschieden werden, ob ein Test auf das Coronavirus in einer der rund 30 Fieberambulanzen in Rheinland-Pfalz angebracht ist. Das System ermittelt anhand der Adresse die nächstgelegene Fieberambulanz. Betreut wird die „Hotline Fieberambulanz“ von DRK-Kräften sowie Medizinstudierenden, die dafür eine Einweisung erhalten haben.