Projekt gegen Obdachlosigkeit : „Housing First“ für Wohnungslose beginnt in drei Kommunen

Mainz Koblenz, Landau und der Westerwaldkreis sind die ersten drei Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einem neuen Projekt gegen Wohnungslosigkeit. Dort sollen jeweils mindestens acht Menschen aufgenommen und betreut werden, wie das Sozialministerium am Dienstag mitteilte.

„Mit dem Programm "Housing First" erhalten wohnungslose Menschen die Chance auf ein geregeltes Leben in einer dauerhaft gesicherten Wohnung", erklärte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD). Jeder habe das Recht auf eine eigene Wohnung und das Bedürfnis nach Schutz, Privatsphäre und Normalität.

Das Projekt „Housing First“ (Zuerst eine Wohnung) verzichtet darauf, die Vermittlung einer Wohnung an Suchtkranke oder an Menschen mit einer psychischen Erkrankung an die Erfüllung bestimmter Auflagen wie Therapien oder Abstinenz zu knüpfen. Bei bisherigen „Housing-First“-Projekten in Deutschland, Europa und den USA sei Wohnungslosigkeit in vielen Fällen dauerhaft beendet worden, erklärte das Sozialministerium.