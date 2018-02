später lesen HSV verstärkt vor Mainz-Spiel Sicherheitsmaßnamen FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Fußball-Bundesligist Hamburger SV verstärkt zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 seine Sicherheitsmaßnahmen und bezieht zudem wie geplant ein Kurz-Trainingslager. Allerdings bleibt der stark abstiegsbedrohte Tabellen-17. vor dem Duell mit dem 16. in Hamburg und logiert von Donnerstag an für zwei Tage im ehemaligen Teamhotel Treudelberg. Die Trainingseinheiten finden wegen der winterlichen Temperaturen weiter im Volkspark statt, wo der Verein über Plätze mit Rasenheizung verfügt. Diese Voraussetzung erfüllten andere in Frage kommende Quartiere in der näheren Umgebung Hamburgs nicht. dpa