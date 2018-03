später lesen HSV vor dem Abstieg: Nur 0:0 im Kellerduell gegen Mainz 05 FOTO: Carmen Jaspersen FOTO: Carmen Jaspersen Teilen

Der Hamburger SV taumelt weiter unaufhaltsam in Richtung Zweite Liga. Im Kellerduell der Fußball-Bundesliga kamen die Hanseaten am Samstag gegen den FSV Mainz 05 daheim nicht über ein 0:0 hinaus und haben damit weiter sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Vor 46 739 Zuschauern im Volksparkstadion schaffte es das Team von Trainer Bernd Hollerbach selbst in rund 30 Minuten Überzahl nicht, einen Treffer zu erzielen. Der Mainzer Leon Balogun hatte in der 61. Minute Gelb-Rot gesehen. Filip Kostic scheiterte danach per Strafstoß am Mainzer Torwart Florian Müller. Von Lars Reinefeld, dpa