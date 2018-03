später lesen Hubig geht Informationsdefizit bei Realschule plus an FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Bei der Entscheidung für eine weiterführende Schule sollten Eltern nach einer Empfehlung des Bildungsministeriums die besonderen Vorteile der 2009 eingeführten Realschule plus in den Blick nehmen. „Die Realschule plus braucht kein besseres Image“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig am Freitag in Mainz. „Sie leidet nur darunter, dass viele nicht wissen, was sie zu bieten hat.“ Diese Schulart verbinde in besonderer Weise praktisches Arbeiten und Nähe zu Betrieben mit theoretischem Schulwissen. „Sie eröffnet alle Wege in Richtung einer dualen Ausbildung oder in Richtung eines Studiums, sie bereitet unglaublich gut auf das Leben vor.“ dpa