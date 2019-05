Hubschrauber der Mückenbekämpfer ausgebrannt

Ein ausgebrannter Hubschrauber steht auf einem Feldweg. Foto: FF Dettenheim/Einsatz-Report24.

Karlsruhe/Speyer Der Kampf gegen Stechmücken am Rhein hat einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Nachdem am Sonntag ein Hubschrauber der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) ausbrannte und auch der zweite defekt ist, könnten maximal 50 Prozent der Schnakenpopulation abgetötet werden, sagte am Montag Kabs-Sprecher Norbert Becker.

Es werde mehrere Wochen dauern, bis wieder Einsätze aus der Luft möglich seien. Bis dahin könne nur zu Fuß bekämpft werden. Die Kabs geht für die kommenden ein bis zwei Wochen von einer heftigen Schnakenplage aus.