Hubschrauber stürzt bei Trainingsflug ab: Keine Verletzten

Koblenz/Ochtendung Ein Hubschrauber ist während eines Trainingsfluges in einen Acker bei Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) gestürzt. Beide Insassen - der Pilot und ein Flugschüler - seien dabei am Donnerstag unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz.



