Gelbe Imbisswagen Der Hühner Fred: Eine Erfolgsgeschichte, die mit einer Partylaune begann

Der gelbe Imbisswagen steht – so wie jeden Dienstag – in Trier-Ehrang auf dem Parkplatz vor der Rewe-Filiale. Es ist heiß an diesem Tag, Außentemperaturen um die 30 Grad. Von vorne knallt die Sonne unbarmherzig in das gelbe Grill-Mobil. Im Wageninneren drehen sich langsam, aber konstant, die Spieße mit den halben Hähnchen, Haxen und Hähnchenschenkeln, die nach und nach eine bräunlich-knusprige Farbe annehmen. Und von hier entströmt ebenso erbarmungslose Hitze an diesem Tag.