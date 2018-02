später lesen Hündin bei Eiseskälte in Müllcontainer ausgesetzt FOTO: Tierschutzverein Saarbrücken FOTO: Tierschutzverein Saarbrücken Teilen

In einem Müllcontainer am Saarbrücker Tierheim ausgesetzt, überlebte sie die eiskalte Nacht bei minus zehn Grad nur knapp: Zufällig hat eine Heim-Mitarbeiterin eine im Abfall „entsorgte“ Hündin entdeckt. „Das Tier war völlig unterkühlt und sehr abgemagert“, sagte Frederick Guldner, Sprecher und Vorstandsmitglied des „Tierschutzvereins Saarbrücken und Umgebung“ am Mittwoch. Die wohl zwei bis drei Jahre alte Pitbull-Mischlingshündin kam am Montag direkt in eine Tierklinik: „Mittlerweile ist sie über den Berg.“ dpa