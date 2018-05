später lesen Hund bei Hitze im Auto gelassen: Polizei öffnet Fahrzeug Teilen

Die Polizei hat in Mainz einen kleinen Hund aus einem stickig heißen Auto befreit. Ein Zeuge habe die Beamten verständigt, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Streife fand demnach das braun-schwarze Tier am Morgen bei 27 Grad Außentemperatur im Wagen vor. Obwohl die Fenster ein Stück offen waren, hatte sich das Innere des Wagens aufgeheizt. dpa