Tiere Hund beißt mehrere Menschen am Bahnhof Landau

Ein Hund hat am Bahnhof in Landau in der Pfalz mehrere Menschen attackiert und gebissen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen sich am Sonntag bei einer Streife gemeldet. Die Beamten hätten daraufhin einen stark alkoholisierten Mann angetroffen, der einen aggressiven Hund an der Leine gehalten habe. Mehrere weitere Zeugen und Biss-Opfer versteckten sich laut Polizei hinter geparkten Fahrzeugen.