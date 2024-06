Rhein-Lahn-Kreis Hund reißt sich von Leine los: Ein verletzter Passant

Ein Hund hat sich in Kaub im Rhein-Lahn-Kreis von der Leine losgerissen und mehrere Menschen angegriffen. Wie die Polizei Montabaur am Montag mitteilte, verfolgte das Tier am Samstagnachmittag zunächst über mehrere hundert Meter erfolglos ein Motorrad. Dann griff es einen Passanten auf dem Gehweg an. Dieser konnte sich hinter einem Geländer in Sicherheit bringen und verletzte sich dabei leicht.