Bei Temperaturen von rund 30 Grad ist am Donnerstagabend in Lauterecken (Kreis Kusel) ein Hund in einem Auto zurückgelassen worden. Der Halter kam sich offenbar selbst tierlieb vor und hinterließ zusammen mit dem Tier einen Zettel mit dem Hinweis, dass es dem Vierbeiner gut gehe. dpa