Hundebesitzer müssen nun Kotbeutel mit sich führen

Eine Frau geht mit ihrem Hund spazieren und hält dabei eine Leine und einen Hundebeutel in der Hand. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Pirmasens Wer keinen Beutel für die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners bei sich trägt, kann den Kot auch nicht beseitigen. Ein Verwarnungsgeld ist aus Sicht der Stadt nur konsequent.

Wer mit seinem Hund künftig ohne Kotbeutel in Pirmasens unterwegs ist und von einem Mitarbeiter der Ordnungsbehörde erwischt wird, muss ein Verwarnungsgeld von 20 Euro zahlen. Das Ordnungsamt sei zwar schon früher zu entsprechenden Kontrollen unterwegs gewesen, wie ein Sprecher der Stadt am Dienstag mitteilte. In der Praxis konnten Verstöße bisher aber nur geahndet werden, wenn Besitzer eines Hundes beim Zurücklassen des Kots auf frischer Tat ertappt wurden.