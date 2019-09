Hunderte Busfahrer beginnen Warnstreik im Saarland

Trillerpfeifen liegen vor einer Kundgebung auf einem Tisch mit der Aufschrift „Streik“. Foto: Caroline Seidel/Archivbild.

Saarbrücken Mehrere Hundert Busfahrer sind am frühen Dienstagmorgen im Saarland in einen Warnstreik getreten. Grund für den Ausstand sind die am Montag gescheiterten Tarifverhandlungen für die rund 1000 kommunalen Busfahrer im Bundesland, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Der Warnstreik hat demnach gegen 3.00 Uhr morgens begonnen und soll bis Mitternacht andauern. In Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen und Saarlouis seien bereits Busse ausgefallen. Die betroffenen Busfahrer arbeiteten bei der Saarbahn und Saarbahn Netz sowie bei Verkehrsbetrieben.